«روحاني»: طهران يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في الحرب ضد التطرف

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأحد، أن بلاده يمكنها أن تلعب دورا رئيسيا في الحرب العالمية ضد التطرف.

ونقلت قناة «برس تي في» الإخبارية الإيرانية عن روحاني في خطابه للمؤتمر السابع للجمعية العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الإسلامي في طهران، قوله: «يمكننا أن نحمل راية الحرب ضد التطرف ونقدم للعالم الصورة الحقيقية للإسلام».

وتعليقًا على الخلاف الحالي بين الغرب والعالم الإسلامي، أشار روحاني إلى أن «الغرب يسعى لتشكيل هوية المجتمع الإسلامي بالطريقة التي يريدها»، محذرًا في الوقت نفسه من التقارير الإعلامية الغربية التي ترسم صورة غير جيدة للإسلام.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة أن يقوم العالم الإسلامي بتهيئة نفسه لما أسماها بـ«الحملة الإعلامية الضخمة من قبل الغرب»، وأن يستفيد من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتأكيد الهوية الإسلامية.

وانتقد عملية اختطاف الفتيات النيجيريات من قبل جماعة «بوكو حرام» المتشددة في نيجيريا، مشيرًا إلى أن ذلك العمل هو «جزء من سيناريو يهدف لتشويه صورة الإسلام».