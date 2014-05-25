الصحافة البرتغالية: رونالدو رائع

لشبونة، (إفي): تغنت الصحف البرتغالية يوم الأحد بفوز ريال مدريد بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل واحد، بعد تأخره بهدف حتى الدقيقة 93 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وعنونت صحيفة (بوبليكو): "دوري الأبطال. ريال مدريد يصنع التاريخ في لشبونة"، مشيرة في صفحتها الرئيسية إلى أن سرخيو راموس دفع المباراة إلى الوقت الإضافي بعد أن أدرك هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليتمكن الريال من اقتناص اللقب.

وبدورها أبرزت صحيفة (دياريو دي نوتيسياس) أن "ريال مدريد حقق لقبه العاشر"، في الوقت الذي نقلت فيه جزءا من التصريحات التي أدلى بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد المباراة، وأكد فيها "أتلتيكو لم يستحق الفوز لأنه لم يفعل شيئا".

وأشارت في مقال جانبي صغير "رونالدو في لشبونة بحقيبة ألمانية ثمنها 655 يورو".

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المرور عبر ساحة "فيجويرا" الواقعة بوسط العاصمة لشبونة أصبح مستحيلا بوجود مئات الزجاجات على الأرض والدمار الذي تعرضت له محطات انتظار الحافلات.

وبدورها عنونت صحيفة (كوريو دا مانيا) الأكثر انتشارا "ريال رونالدو يحقق اللقب العاشر".

فيما قالت صحيفة (ريكورد): "رونالدو الرائع"، وعنونت صحيفة (أو جوجو): "قانون الأقوى"، وأبرزت صحيفة (آ بولا): "سحر النور"، في إشارة إلى الملعب الذي استضاف المباراة النهائية.