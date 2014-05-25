الصحف الألمانية: نهائي لا يُنسى

برلين، (إفي): أكدت الصحف الألمانية يوم الأحد أن ريال مدريد حقق لقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل واحد في نهائي "مجنون"، تفننت في وصفه بين "الدرامي" و"الذي لا ينسى".

وقالت صحيفة (شبورت بيلد) الرياضية، "الملكي على العرش. الريال يحتفل باللقب العاشر بمشاركة رونالدو"، وأرفقت صورة للنجم البرتغالي وهو عاري الصدر أثناء احتفاله بالهدف الرابع الذي سجله في مرمى أتلتيكو مدريد.

وانتشرت هذه الصورة بين الصحف الألمانية، التي لم تنس الثناء على سرخيو راموس، الذي سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 93 من عمر المباراة ليحتكم الفريقان إلى الوقت الاضافي الذي سجل فيه الريال ثلاثة أهداف، لتنتهي المباراة بفوزه بأربعة أهداف مقابل واحد.

وأبرزت الصحيفة النهائي "الدرامي"، الذي تغلب فيه الريال على أتلتيكو مدريد الذي أصابه "الوهن" في الوقت الاضافي.

وبدورها عنونت صحيفة (بيلد): "الجنون العاري للريال"، وأرفقته بنفس الصورة للنجم البرتغالي.

ومن جانبها، وضعت صحيفة (سودوتشيه زيتونج) صورة لصاحب هدف التعادل، تحت عنوان "قبلات لسرخيو راموس"، والذي استعرضت فيه النهائي "الذي لا ينسى" الذي كان أتلتيكو فيه على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب.