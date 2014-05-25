تقارير تونسية: ' معركة ' بين نجمي الترجي قبل لقاء أهلي بنغازي

أشارت تقارير صحفية تونسية إلى نشوب مناوشة حادة بين أسامة الدراجي وإيهاب المساكني لاعبي وسط ميدان الترجي التونسي قبل لقاء الفريق أمام أهلي بنغازي يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الترجي للمرة الثانية على التوالي في دوري الأبطال أمام بنغازي 3-2، بعد خسارة الجولة الأولي أمام وفاق سطيف بهدفين مقابل هدف.

وحسبما أشارت صحيفة "الشروق التونسية" فأن خلاف قد حدث بين صانعي ألعاب الترجي أثناء مران الفريق يوم الجمعة، خلاف وصل إلى حد الاحتكاك بالأيدي بين الثنائي.

وأكدت الصحيفة أن الدراجي يعيش ظروف نفسية صعبة نتيجة عدم تجديد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

ويحتل الترجي المركز الأخير في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بصفر من النقاط بعد جولتين، ويستعد لملاقاة الصفاقسي في قمة تونسية إفريقية من أجل الحفاظ على آماله في الوصول إلى نصف نهائي البطولة.