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بالصور.. خبراء المفرقعات يبدأون تمشيط محيط لجان الانتخابات بالقاهرة

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بدأ رجال وخبراء الإدارة العامة للمفرقعات، منذ قليل، جهودهم لتعقيم كافة المقار واللجان الانتخابية، سواء داخل اللجان أو الحوش الانتخابى والمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بالقاهرة، باستخدام الأجهزة الحديثة وكلاب الكشف عن المفرقعات، وذلك بناءً على توجيهات اللواء على الدمرداش مدير أمن القاهرة، والتى تمت تحت إشراف اللواء ممدوح عبد القادر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وقام بتنفيذها اللواء علاء عبد الظاهر مدير إدارة المفرقعات، وضباط وأفراد الإدارة العامة للمفرقعات.


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