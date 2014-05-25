مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين انقلب بهم ميكروباص في ترعة بسوهاج

لقى 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون بجروح وكدمات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم في ترعة بمركز دار السلام بسوهاج.

تم انتشال الجثث والمصابين ونقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا بالحادث، فانتقل العميدان حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، وخالد فرغل، رئيس فرع الأمن العام، وتبين للعقيد أحمد الراوي، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشرق، انقلاب سيارة ميكروباص قيادة محمود عزت عبدالعليم، 16 سنة، أثناء سيرها على الطريق الشرقي السريع أمام قرية «نجع عمار» بمركز دار السلام بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، وسقوط السيارة بترعة «الفاروقية» المجاورة للطريق.

وأكدت تحريات المقدم محمد الأرضي، رئيس مباحث مركز دار السلام، أن السيارة كانت في طريقها من دار السلام إلى مدينة سوهاج، وأن الحادث أسفر عن مصرع كل من عبدالحكيم حسن، 16 سنة، طالب، وابتسام محمد، 15 سنة، طالبة، وإسماعيل ياسين، 40 سنة، موظف، ومحمد عبدالله، 55 سنة، موظف، والطفلة أماني مصطفى، 3 شهور، و3 جثث أخرى مجهولة، جار التعرف على هويتها، وإصابة 7 آخرين بجروح وكدمات متفرقة.

وقد تم انتشال الجثث والمصابين ونقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي، وتحرر بالحادث المحضر اللازم.

وصرحت النيابة العامة بمركز دار السلام بدفن الجثث، وأمرت بانتداب المهندس الفني لبيان سبب وقوع الحادث، وباشرت التحقيق بإشراف المستشار معتز البريري، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج.