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إطلاق سراح الصحفيين الروسيين المحتجزين في أوكرانيا

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أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قادروف، على صفحته بـ «إينستجرام» أنه تم الإفراج عن الصحفيين الروسيين العاملين في قناة «Life News» الروسية ، اللذين كانا محتجزين في أوكرانيا منذ منتصف مايو الجاري، وأنه تم نقلهما بالطائرة الى العاصمة الشيشانية جروزني بجنوب روسيا.
>وكانت قناة «Life News» ذكرت على موقعها مساء السبت أن ممثلي «قادروف» كانوا يجرون على مدار أيام محادثات في كييف من أجل إطلاق سراح الصحفيين إلا أنه لم يتم الإفصاح عن تلك المحادثات من أجل أمنهما.
>ومن المتوقع أن يعقد الصحفيان، أوليج سيداكين ومارات سايتشينكو، مؤتمرا صحفيا في مقر هيئة تحرير القناة بموسكو، الأحد، ليتحدثا عن ظروف احتجازهما من قبل أجهزة الأمن الأوكرانية.

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