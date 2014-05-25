ليبيا تمنع دخول الأجانب عن طريق مطار الأبرق

أصدرت مصلحة الطيران المدني الليبية التابعة لوزارة المواصلات، تعميماً على جميع شركات الطيران التي تهبط رحلاتها إلى مطار الأبرق بمدينة البيضاء، يقضي بعدم قبول المسافرين غير الليبيين على متن رحلاتها الدولية القادمة إلى المطار ابتداءً من الأحد 25 مايو الجاري، وإلى حين إشعار آخر.

وأوضحت المصلحة في بيان مقتضب لها أن ذلك التعميم لأسباب أمنية.

يذكر أن مطار بنينا بمدينة بنغازي مغلق منذ تسعة أيام، وذلك للظروف الأمنية غير المستقرة ببنغازي، ما أدى إلى تحويل كل رحلات الطيران على مطار الأبرق بديلا عن مطار بنينا.