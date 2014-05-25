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تعليم السويس: إعلان نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الاسبوع الثاني من يونية‎

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تعليم السويس: إعلان نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الاسبوع الثاني من يونية‎ تعليم السويس: إعلان نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الاسبوع الثاني من يونية‎

مديرية التربية والتعليم بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس برئاسة عبد الحافظ وحيد مدير المديرية نتائج شهادتى الابتدائية والاعدادية لعام 2013 و2014 فى الاسبوع الثانى من شهر يونيو الجارى .

ومن جانبه قال أيمن فهمى المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس ان عبد الحافظ وحيد وسلمى الشاعر وكيلة المديرية يتابعون بشكل مستمر أعمال التصحيح والكنترول .

وأشار فهمى في بيان إعلامي على انه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الشهادة الإبتدائية ما عدا اللغة العربية ، كما تم الانتهاء تصحيح بعض المواد الدراسية لشهادة الاعدادية ، مشيرا إلى توقف أعمال التصحيح والكنترول لشهادتى الإبتدائية والاعدادية نتيجة إجراء الانتخابات الرئاسية يومى 26 و27 مايو على ان يستئنف العمل بالتصحيح عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بانه تم تكليف ماهر أمين رئيس كنترول الشهادة الإبتدائي وعماد مصطفى كنترول الشهادة الاعدادية الدقة فى المراجعة وفى رصد الدرجات لإعطاء كل طالب حقه ، مشيرا إلى ان النتائج سوف تعلن على الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم والمديرية.

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