المعارضة البحرينية ستقاطع الحوار طوال أسبوعين

كتب : أ ف ب منذ 3 دقائق

ستقاطع المعارضة في البحرين طوال أسبوعين الحوار الجاري مع الحكم، إثر حملة الاعتقالات التي استهدفت "مئات المواطنين"، كما أعلنت اليوم جمعية الوفاق، أبرز مجموعات المعارضة الشيعية.

ويشارك في الحوار مندوبون عن الحكومة والمعارضة مرتين في الأسبوع منذ 10 فبراير، لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي تواجهه. لكن خلافات مستمرة بين الجانبين تعرقله.

وأكدت جمعية الوفاق "أنها قررت بالتعاون مع قوى المعارضة تعليق مشاركتها في الجلسات التحضيرية للحوار الوطني طوال أسبوعين".

وأضافت أنها اتخذت هذا القرار بسبب "انعدام الإيجابية" من جانب الحكومة و"التصعيد الأمني واعتقال مئات المواطنين وعمليات دهم المنازل التي بلغت ذروتها بالهجوم على منزل آية الله عيسى قاسم والأحكام الظالمة ضد سجناء الرأي".