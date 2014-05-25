قوات الجيش تتسلم لجان البحر الأحمر‎

انتهت ، بعد ظهر اليوم الاحد ، قوات تأمين الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر من تسلم مقار اللجان الانتخابية في نحو 109 مقر انتخابي حيث قامت قوات التأمين التابعة للفرقة الرابعة مدرعات من الجيش الثالث بوضع السواتر الأمنية وتوزيع مهام التأمين بين القوات.

وقام العميد أركان حرب رفيق رأفت قائد قوات التأمين والفرقة الرابعة مدرعات بتفقد لجان الغردقة للاطمئنان على انتشار القوات وإزالة اي معوقات أمام اللجان بالتنسيق مع مجلس مدينة الغردقة.

وأكد رأفت انه تم انشاء مركز عمليات بديوان عام محافظة البحر الأحمر لمتابعة الانتخابات بالإضافة إلى انشاء غرف عمليات فرعية بمختلف المدن.