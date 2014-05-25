“بحلم” فيلم قصير للمخرجه ساندرا نشأت يعرض أحلام المصريين

أطلقت المخرجة ساندرا نشأت، فيلما تسجيليا قصيرا تحت عنوان “بحلم” ، لمعرفة أحلام المصريين البسطاء في المستقبل في ربوع مصر .

وأكدت ساندرا أنها وفريق عمل الفيلم توجهوا لكل المحافظات المصرية لرصد أهم أحلام المصري البسيط ، مضيفة أنهم سجلوا أكثر من 25 ساعة لإخراج عمل رائع.

ولاقي الفيلم استحسان كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة الفنية ، السياسية والاعلامية .

الجدير بالذكر أن فيلم “بحلم”، هو ثالث تجارب نشأت في هذا الاتجاه، حيث طرحت من قبل فيلم بعنوان “الديمقراطية”،وآخر بعنوان ”خليك فاكر”.

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