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“بحلم” فيلم قصير للمخرجه ساندرا نشأت يعرض أحلام المصريين

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“بحلم” فيلم قصير للمخرجه ساندرا نشأت يعرض أحلام المصريين “بحلم” فيلم قصير للمخرجه ساندرا نشأت يعرض أحلام المصريين

لقطة من الفيلم

أطلقت المخرجة ساندرا نشأت،  فيلما تسجيليا قصيرا تحت عنوان “بحلم” ، لمعرفة  أحلام المصريين البسطاء في المستقبل في ربوع .

وأكدت ساندرا أنها وفريق عمل الفيلم توجهوا لكل المحافظات المصرية لرصد أهم أحلام المصري البسيط ، مضيفة أنهم سجلوا أكثر من 25 ساعة لإخراج عمل رائع.

ولاقي الفيلم استحسان كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة الفنية ، السياسية والاعلامية .

الجدير بالذكر أن فيلم “بحلم”، هو ثالث تجارب نشأت في هذا الاتجاه، حيث طرحت من قبل فيلم بعنوان “الديمقراطية”،وآخر بعنوان  ”خليك فاكر”.

 

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