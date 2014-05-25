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وزير الصحة: انعقاد لجنة الأزمات على مدار 24 ساعة لمتابعة الانتخابات

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وزير الصحة: انعقاد لجنة الأزمات على مدار 24 ساعة لمتابعة الانتخابات وزير الصحة: انعقاد لجنة الأزمات على مدار 24 ساعة لمتابعة الانتخابات

عقد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحى والسكان اجتماعا تحضريا مع لجنة الأزمات بديوان عام الوزارة لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات التى تم وضعها بشأن تأمين الانتخابات الرئاسية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، استمرار انعقاد لجنة الأزمات على مدار 24 ساعة خلال اليومين القادمين لمتابعة تطبيق خطة الطوارئ التى وضعت لتأمين الانتخابات الرئاسية، موجها رؤساء القطاعات والهيئات بالمرور المستمر على المستشفيات من خلال فرق عمل للتأكيد على توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات.
> يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت أعدت خطة طوارئ لتأمين الانتخابات الرئاسية تقضى بتخصيص 2500 سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لتأمين الانتخابات الرئاسية .

كما تضمنت الخطة اعتبار جميع المستشفيات العامة والمركزية كمستشفيات إخلاء خط أول، واختيار بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية كمستشفيات إخلاء خط ثانى أو للحالات الحرجة التى تحتاج لتخصصات طبية دقيقة.

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