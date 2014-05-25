بالصور.. محافظة القاهرة تتسلم 30 أتوبيس نقل عام بتكلفة 36 مليون جنيه

كتب أحمد عبد الراضى.. تصوير أحمد معروف

شهد الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، حفل تسلم 30 أتوبيس نقل عام جديد بقيمة 36 مليون جنيه وهى الدفعة قبل الأخيرة التى تتسلمها المحافظة من إجمالى عقد توريد 200 أتوبيس لصالح هيئة النقل العام يقدر بحوالى 227مليون جنيه، استمرارا لخطة محافظة القاهرة فى دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة.

وصرح السعيد، بأن هذه الدفعة تأتى فى إطار خطة المحافظة والحكومة فى دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة من أجل القضاء على ظاهرة الازدحام ويساهم فى تخفيف الضغط المرورى بشوارع العاصمة وتوفير خدمة أفضل لراحة مواطنى القاهرة الكبرى .

وأكد المحافظ، على وجود دعم كامل من الحكومة بكافة أجهزتها لتطوير خدمة النقل العام ومضاعفة أسطول الهيئة من خلال توريد 1350 سيارة جديدة خلال العام الجارى سواء من موازنة الدولة أو من الموازنة العاجلة والاستثمارية، مشيراً إلى أن هناك عقدا لتوريد 150 أتوبيس آخر سيتم تسلم أول عينة منه فى شهر يوليو القادم وأن هذه الأتوبيسات تمت دراستها وتحديد مواصفاتها الفنية من قبل القوات المسلحة ومهندسى هيئة النقل العام بتكلفة تصل لـ136 مليون جنيه .

وأوضح المحافظ، سيتم طرح عملية توريد400 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى إلى جانب المنحة المقدمة من دولة الإمارت لتوريد 600 أتوبيس خدمة شاقة أخرى من أجل مضاعفة الأسطول تباعا، مشيراً إلى أن ما سيتم إضافته خلال هذا العام أكثر مما تم إدخاله للهيئة خلال ثلاثين عاماً مضت .

واستقل جلال السعيد، أحد الأتوبيسات الجديدة وتفقد أعمال التطوير التى تمت خلال الخمسة أيام الماضية فى كوبرى أكتوبر من إعادة رصف وتخطيط للكوبرى، منوهاً إلى أن هذا العمل سيتم تكراره تباعا فى باقى كبارى القاهرة كقصر النيل والجلاء ليستشعر المواطن الجهد المبذول لراحته، كما تفقد المحافظ ميدان عبد المنعم رياض وأعمال التطوير وإعادة طلاء المبانى المطلة على ميدان التحرير .



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