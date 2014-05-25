هشام زعزوع: نحاول استعادة المعدﻻت السياحية الطبيعية بالتكنولوجيا

أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، أن وزارة السياحة تعمل على استعادة المعدﻻت الطبيعية للسياحة المصرية من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على محاور مبتكرة من بينها استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة وشركة فيزا لمنطقة شمال وغرب أفريقيا برئاسة طارق الحسينى، بهدف تحفيز السياحة الدولية والداخلية إلى مصر من خلال حملات تسويقية وترويجية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت فى إطار الجهود الرامية لإنعاش وتنشيط السياحة المصرية.