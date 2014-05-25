وزير السياحة: نصيب مصر من الحجز عن طريق الإنترنت يصل إلى 0،002%

وقع هشام زعزوع وزير السياحة، بروتوكول تعاون بين الوزارة و"شركة فيزا"، بهدف تحفيز السياحة الدولية والداخلية إلى مصر من خلال حملات تسويقية وترويجية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت فى إطار الجهود المبذولة لإنعاش وتنشيط القطاع السياحى.

وأكد هشام زعزوع، أن نصيب مصر من الحجز عن طريق شبكة الإنترنت تصل إلى 0،002 %، واصفا إياها بأنها نسبة ضئيلة، مما يتطلب توفير بنية أساسية "البنية التحتية الإلكترونية وخدمات الطيران".

وقال إن الوزارة لن تألوا جهدا فى العمل على استعادة المعدلات الطبيعية للسياحة من خلال تنفيذ استيراتيجية تعتمد على محاور مبتكرة من بينها استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى.

وأوضح زعزوع أن هناك مليار و500 مليون مستخدم فى العالم لخدمات الإنترنت، و30% يستخدموه لأغرض سياحة سواء للحصول على معلومة أو إتمام عملية وحجز عن طريق بطاقات الائتمان.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يعد أحد الركائز الأساسية التى يستند عليها الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى ترحيب القطاع بفرص الشراكة الجادة مع شركات القطاع الخاص الملتزمة بالعمل، لإنعاش وإعادة إحياء هذا القطاع.

وردا على أحد التساؤلات بشأن تأثير استخدام خدمات الإنترنت فى حجز الرحلات السياحية على الوكلاء، قال زعزوع، إنه لا تأثير له، لافتا إلى أن التعامل مع الوكلاء ومنظمى الرحلات بالخارج مستمر، ولكن هناك أعداد كبيرة من السياح يفضلون التعامل مباشرة مع مقدم الخدمة والحجز المباشر بعيدا عن منظمى الرحلات، ولذا فالطريقتان مستمرتان ولا يوجد تأثير سلبى لاستخدام الإنترنت.

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