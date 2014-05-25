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محافظ سوهاج يقرر صرف شهر مكافأة للجنة فحص محطات خدمة تموين السيارات بالمحافظة

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محافظ سوهاج يقرر صرف شهر مكافأة للجنة فحص محطات خدمة تموين السيارات بالمحافظة محافظ سوهاج يقرر صرف شهر مكافأة للجنة فحص محطات خدمة تموين السيارات بالمحافظة

اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج

قامت مديرية والتجارة الداخلية بسوهاج تنفيذ لتعليمات اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بشأن احكام الرقابة والسيطرة علي محطات خدمة الوقود وتموين السيارات الكائنة بدائرة المحافظة والوقوف علي مدي الإلتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لذلك وضبط المخالفين بتوجيه لجنة من المديرية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية لفحص محطات خدمة تموين السيارات بدائرة المحافظة لفحص الكميات المسجلة بسجلات 21 بترول الخاصة بالمحطات من مواد بترولية ومعرفة مدي مطابقتها مع الكميات الواردة من المواد البترولية من الشركات التابعة لها.

أسفر الفحص عن ضبط محطة خدمة وتموين السيارات لصاحبها ومديرها المسئول حافظ علي محمد الكائنة بناحية تل الزوكي مركز طما وبمطابقتها بالكميات الصادرة من شركة الجمعية التعاونية للبترول بسوهاج من مواد بترولية عن الفترة من 1 يناير 2013 وحتى 31ديسمبر 2013م وتبين تصرفه في كمية قدرها 559000 لتر سولار ” خمسمائة وتسعة وخمسون ألف لتر سولار ” وينتج عنها فروق 2.219230 جنية مصري ” اثنان مليون ومائتان وتسعة عشر الف ومائتان وثلاثون جنية ” ، وتم تحرير 932 تقرير مخالفات تموينية للمخابز المخالفة خلال شهر أبريل الماضي وتنوعت المخالفات بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وتصرف في حصة الدقيق .

وقرر المحافظ منح اللجنة شهر مكافأة علي ما بذلوه من جهد تحفيزا لهم ، لافتا إلى أهمية المتابعة وضبط الحالات المخالفة حفاظا على وصول الدعم لمستحقيه والمحافظة على المال العام .

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