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لاعب جيل فيسينتي البرتغالي: تركت منتخب الشباب لأن ميهوب سبني بالأم

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لاعب جيل فيسينتي البرتغالي: تركت منتخب الشباب لأن ميهوب سبني بالأم لاعب جيل فيسينتي البرتغالي: تركت منتخب الشباب لأن ميهوب سبني بالأم

كشف عمرو مختار مدافع جيل فيسينتي البرتغالي ومنتخب للشباب عن تركه لمعسكر الفريق بعد مباراة السودان بسبب توجيه علاء ميهوب مدرب السباب له بألفاظ نابية.

وتغلب شباب مصر على السودان 2-0 يوم السبت في إياب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2015 بالسنغال.

ليكرر منتخب الشباب فوزه في مباراة الذهاب الذي تحقق بنتيجة 3-0 في الخرطوم.

وقال مختار لـFilGoal.com: "فوجئت بعلاء ميهوب يوجه لي سيلا من الألفاظ النابية والسباب بالأم بين شوطي المباراة، وأنا لا أقبل الإهانة لوالدتي".

وتابع "انتظرت حتى نهاية المباراة، ثم قررت ترك المعسكر".

وأوضح "تصرفي ليس تهربا من المنتخب، فأنا مستعد لخدمة منتخب مصر مع أي مدرب، ولكن ميهوب يتصرف بهذه الطريقة غير المفهومة مع كل اللاعبين، ولكنني لا أقبل ذلك".

وأتم "كما أنني ألعب مدافعا وفريقي فاز 5-0، فلماذا ينتقدني المدرب؟".

يذكر أن مختار الذي لم يتمم عامه الـ19 تألق مع فريقه في دوري الشباب البرتغالي هذا الموسم بشدة، وهو ما أهله للفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في فريقه.

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