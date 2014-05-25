إصابة 233 مشجعا في احتفالات ريال مدريد

مدريد، (إفي): تعرض 233 مشجعا لاصابات طفيفة خلال احتفالات جماهير ريال مدريد مع لاعبيها باللقب العاشر للفريق في دوري أبطال أوروبا بساحة سيبيليس بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال لـ(إفي) متحدث باسم خدمات الطوارئ في مدريد إن 37 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات للخضوع لفحوص طبية أو لتضميد الجراح التي أصيبوا بها.

وأشار المتحدث إلى أن المصابين يعانون من أمور بسيطة، مثل التواء الكاحل والاغماء ورضوض بسيطة.

وشارك الآلاف من جماهير الريال في الاحتفال باللقب العاشر للفريق في دوري الأبطال، بعد فوز الملكي على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل واحد، رغم تأخره بهدف حتى الدقيقة 93 من عمر اللقاء الذي أقيم في العاصمة البرتغالية لشبونة.