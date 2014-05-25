مواصلات الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع دفاع مدني دبي

وقعت كل من مواصلات الإمارات والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز وتنسيق التعاون المشترك بين الطرفين، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية وتحقيق توجهات الحكومة، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية لتحقيق الأمن والسلامة والاستقرار، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين.

وقع المذكرة في مقر الإدارة العامة لمواصلات الإمارات بدبي، محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

تعزيز العلاقات

وأكد الجرمن لدى توقيع المذكرة على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، بما يسهم في تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل أداء، مؤكداً على وجود العديد من فرص الشراكة بينهما وفق احتياجات الطرفين، ولا سيما في مجال الخدمات الفنية.

وأشاد مدير عام مواصلات الإمارات بالأدوار المهمة التي تنهض بها الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في مجال تقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ والوقاية والتوعية للمجتمع، لافتاً إلى الدعم الإيجابي الذي تقدمه إلى مواصلات الإمارات، من خلال تنفيذ تمارين الإخلاء في حالات الطوارئ.

والتي بلغت 6 عمليات خلال الفترة الماضية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لموظفي المؤسسة على قواعد استخدام أجهزة إطفاء الحرائق وكيفية مكافحتها، فضلاً عن الكشف على مواقع المؤسسة في دبي للتأكد من فعالية أنظمة الإطفاء.

شراكة

من جهته، أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مواصلات الإمارات، لإدامة السلامة في وسائل النقل التابعة لها وتأمين السلامة في مباني ومنشآتها، من خلال برامج مشتركة تتضمن التقييم المستديم لمتطلبات الوقاية والسلامة في المنشآت والمباني ..

وفي وسائل النقل، وإجراء تمارين الإخلاء الدورية، إضافة إلى البرامج التوعوية والتدريبية للعاملين في المؤسسة وخاصة السائقين، لأهمية هذه الفئة من العاملين كونهم المستجيب الأول في حال وقوع أي حادث في الحافلات المدرسية، ويعمل الدفاع المدني على تعزيز وتوسيع نشاطاته التوعوية والتدريبية عبر تدريب فرق من العاملين في المواصلات كمدربين، ليكونوا شركاء في تأهيل وتدريب العاملين فيها بعد استكمال الدورات التأهيلية وإلمامهم بمهارات الحماية من الحريق وإتقان منهجيات التدريب عليها.

حرص

وأضاف: يحرص الدفاع المدني على تطوير سبل التعاون مع مواصلات الإمارات لتوفير بيئة آمنة في جميع وسائل النقل ومرافقها المساندة، من خلال التنسيق والتعاون المتواصل والفعال بين الدفاع المدني والمواصلات، وفق استراتيجية الحكومة في قطاع السلامة، وبتطبيق أرقى معاير السلامة العالمية المعتمدة في الدولة، التي يطبقها الدفاع المدني بالتكامل والتعاون مع شركائه في القطاعين الحكومي والخاص.

حضور

حضر مراسم التوقيع من طرف الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، كل من العقيد سالم المقرب مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات، والعقيد راشد خليفة الفلاسي مدير مكتب المدير العام.

والملازم أول مهندس عبد الله الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالإنابة. كما حضرها من طرف مواصلات الإمارات كل من فريال توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية، وحنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة، والمهندس عبد الله الكندي المدير التنفيذي لدائرة تطوير الأعمال، وبدر العطار المدير التنفيذي لدائرة الخدمات اللوجستية.

خبرات متراكمة

أوضح مدير عام مواصلات الإمارات أن الخبرات المتراكمة لدى الطرفين ستشكل قاعدة مهمة لتعزيز تعاونها في المجالات التدريبية، وتقديم العمليات الفنية لأسطول المركبات والآليات التابعة للدفاع المدني، وبما يسهم في النهاية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، وصولاً إلى تلبية توجهات التنمية الشاملة في الدولة وفق رؤى القيادة الرشيدة وتوجهات الحكومة نحو توفير حياة كريمة ومثالية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.