"طرق دبي" تدشن أول مركز ذكي لتدريب سائقي مركبات الأجرة

دشن مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات مركز تأهيل السائقين في منطقة الروية، الذي يعد أول مراكز التدريب الذكية المخصصة لتدريب سائقي مركبات الأجرة من شركات الامتياز وسائقي مركبات الأجرة تحت الطلب للشركات الفخمة (الليموزين) في إمارة دبي، ويشرف على المركز إدارة شؤون السائقين في مؤسسة المواصلات العامة، وتهدف الهيئة من خلال المركز رفع مستوى السلامة المرورية في خدمة مركبات الأجرة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للركاب وصولاً إلى إسعاد المتعاملين.

وقام الطاير بجولة في المركز استمع خلالها لشرح من الدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والسيد محمد مسعود الجناحي مدير إدارة شؤون السائقين في المؤسسة، عن الاقسام والتجهيزات والبرامج التدريبية في المركز الذي ينفرد باستخدام أحدث التقنيات في مجال التدريب، حيث تم تزويده بشاشات ذكية وتقنيات بصرية وسمعية وجهاز المحاكاة لقياس وتقيم أداء السائقين الفعلي، بالإضافة إلى قاعة الخرائط الذكية للمساهمة في زيادة معرفة السائق والإلمام بالأماكن السياحية والمناطق السكنية في الإمارة، ويضم المركز قاعات خاصة لتدريب السائقين على الأمن والسلامة، والاسعافات الاولية وإطفاء الحريق وفق المعايير العالمية وبالتعاون مع الجهات المختصة، كما زود المركز بعيادة اجتماعية لتنمية القدرات البشرية، حيث يخضع جميع السائقين لتقييم طبي ونفسي قبل حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة.

وقال آل علي في معرض شرحه أن المركز يسلط الضوء في نشاطه على تدريب السائقين لتنمية مهارات قيادة المركبات بهدف تحقيق تنقل آمن خالي من الحوادث والمخالفات المرورية، ويحقق رضا مستخدمي مركبات الأجرة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في الدول المتقدمة في هذا المجال، وذلك ضمن محيط متقدّم ومبتكر ومرن وملائم للتدريب.

وأضاف: قامت مؤسسة المواصلات العامة بالاطلاع على افضل الممارسات العالمية من أحدث التقنيات المتطورة المستخدمة في التدريب والتي تساعد على زيادة التفاعل بين المدرب والمتدرب وزيادة الاستيعاب والفهم لدى المتدربين، بالإضافة الى المساهمة في تحسين ادارة وعمل المدربين مع مراعاة توجهات الحكومة الذكية، حيث تم تزويد قاعات ومرافق المركز بشاشات ولوحات الكترونية ذكية تعمل بخاصية اللمس في جميع قاعات التدريب، وتتميز بوضوح المادة التعلمية والعرض المرئي، واستخدام شبكة الانترنت، والتفاعل المباشر مع المادة التعلمية، وزود المركز بمختبرات عملية تعد الأول من نوعها في المنطقة، مجهزة بخرائط الكترونية تفاعلية موصولة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، تعمل بخاصية اللمس، لاستخدامها في تحديد المواقع السياحية والعمرانية الهامة في الامارة بالإضافة الى تخطيط المسارات والبدائل الاقرب والاسرع لوجهة العميل، وزود المركز بجهاز المحاكاة (Simulation) لإرساء أسس التعلم لبعض مهارات القيادة في مختلف الظروف والمواقف التي قد يتعرض لها السائق خلال القيادة في الطريق، ويتم تقييم السائقين آلياً بناء على نتائج قيادته.

كما اطلع مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة على البرامج التدريبية التي يخضع لها سائقي مركبات الاجرة وسائقي مركبات الاجرة تحت الطلب، وتنقسم برامج التدريب إلى ثلاث دورات محورية هي الدورة الأساسية الخاصة بالسائقين الجدد ومدتها 22 يوماً وهي إلزامية لجميع سائقي مركبات الأجرة وسائقي مركبات الأجرة تحت الطلب، ودورة لمدة عشرة أيام لجميع سائقي مركبات الاجرة تحت الطلب (الليموزين) الجدد، والدورة التكميلية للسائقين المزاولين للمهنة كل سنتين ومدتها ثلاثة أيام، ودورة إعادة تأهيل السائقين الذين تسجل بحقهم شكاوى متكررة أو لارتكابهم مخالفات مرورية ومدتها ثلاثة أيام.

وقال محمد مسعود الجناحي مدير إدارة شؤون السائقين في المؤسسة: تم اعداد البرامج والمناهج التدريبية بالتنسيق مع المنظمة البريطانية المختصة بمراجعة واعداد البرامج التدريبية في الادارة، وتغطي البرامج معلومات عامة عن دولة الامارات العربية المتحدة، والحاكم، والعادات والتقاليد، والجنسيات المختلفة، إلى جانب التشريعات الخاصة بقوانين الدولة، وأنظمة السير والمرور، وقوانين هيئة الطرق والمواصلات، وكذلك احتياجات العملاء مثل رضا المتعاملين والجودة، وخدمة ذوي الإعاقة، وفن الإتيكيت والتعامل، واللغة العربية والانجليزية، كما تغطى مواضيع السلامة المرورية واجراءات الصحة والسلامة ومكافحة الحريق واستخدام الانظمة، ومعرفة المواقع وتخطيط المسار.

وأضاف: يدار مركز تأهيل السائقين من قبل مجموعة من المدربين المتميزين المؤهلين على القيادة وتقديم الدورات ممن يجيدون لغات مختلفة، تم تأهيلهم من قبل منظمات عالمية مختصة في تقليل الحوادث والقيادة الآمنة في بريطانيا، وتم إعداد البرامج التدريبة وفق أفضل الممارسات العالمية وقامت المؤسسة بعقد عدد من ورش العمل المختلفة مع شركات الامتياز واجرت مقابلات مباشرة مع الجمهور للوقوف على مجالات التطوير اللازمة لسائقي مركبات الأجرة ومركبات الأجرة تحت الطلب.

وأعرب مطر الطاير في ختام الزيارة عن سروره بما شاهدة من توظيف للتقنيات الحديثة والذكية في تدريب السائقين وتأهيلهم ورفع مستوياتهم في القيادة والتعامل مع مختلف ظروف وحالات الطريق، مؤكداً حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتحقيق تطلعاتهم حول مستوى الخدمات التي تقدم لهم، مع التركيز على جوانب السلامة المرورية التي تتضمنها رؤية الهيئة وهي تحقيق تنقل آمن وسهل للجميع.

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