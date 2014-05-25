رونالدو: جازفت للمشاركة في النهائي

لشبونة، (إفي): أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني أنه كان متأثرا بالمشكلات البدنية التي يعاني منها خلال المباراة التي جمعته بأتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح الريال بأربعة أهداف مقابل واحد، رغم تأخره بهدف حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

وقال كريستيانو، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "المجازفة من أجل المشاركة في النهائي دائما ما تستحق العناء"، معربا عن سعادته بتحقيق اللقب المنتظر.

وأوضح أنه كان يرغب في المشاركة "بغض النظر عن أنني لست في كامل لياقتي"، مشيرا إلى أن هذه المباراة هي النهاية الأمثل لموسم لا ينسى سواء على الصعيد الجماعي أو الشخصي.

وأقر بأن الفوز باللقب العاشر للريال في دوري الأبطال أزاح حملا من على كاهله، بعد خمسة مواسم قضاها في صفوف الفريق، دون أن يتمكن من ذلك.

وأضاف "انه أمر نسعى لتحقيقه منذ وصلت، وفي النهاية حدث يوم السبت"، معربا عن سعادته بتسجيل رقم قياسي جديد، حيث أصبح الهداف التاريخي لنسخة واحدة في البطولة، بعد أن سجل 17 هدفا.

وعلى صعيد آخر، شدد كريستيانو على أنه يسعى بعد الاحتفالات لـ"تقديم أفضل ما لديه"، و"الوصول لحالة جيدة" مع البرتغال في المونديال.