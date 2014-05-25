رئيس ريال مدريد يتحدث عن العاشرة.. راموس.. وحديثه مع رونالدو

لشبونة، (إفي): أقر فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بأنه يشعر بالفخر الشديد كونه رئيسا للنادي، مشيرا إلى أن التتويج باللقب العاشر في دوري الأبطال، على حساب أتلتيكو مدريد، هو انتصار للاعبين والجماهير.

وقال بيريز، في تصريحات صحفية عقب المباراة "منذ سنوات لم نفز بدوري الأبطال، وبدأ الأمر يصبح هوسا، ولكن بفعل جهود اللاعبين ورغبة الجماهير حققنا اللقب. ليس من الجيد أن أقول ذلك، ولكن أصبحنا أسطورة، وبدأت الجماهير تفكر في اللقب الحادي عشر والثاني عشر".

وأثنى بيريز على "الموسم الرائع" الذي يقدمه أتلتيكو مدريد، الذي "سعى لاعبوه منذ البداية للفوز بالمباراة"، معربا عن "تقديره" لـ"نادي منافس ولكنه صديق وجار".

وأشار إلى أن اللقب العاشر يعكس "أن هناك فرق تظهر مثل بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وبرشلونة، ولكن الريال دائما ما يكون متواجدا".

وأكد بيريز لـ(إفي) "سنحت لنا العديد من الفرص لدرجة أنني فكرت في وجود ما يمنع تسجيل هدف. عندما سجل راموس هدف التعادل، لم أتمالك نفسي، كان ذلك في الدقيقة 93 وكان الهدف تكليلا للمجهود" الذي بذله اللاعبون.

وأوضح أن الهدف الأول كان "مستحقا بعد الهجوم المتواصل للفريق في الشوط الثاني لادراك هدف التعادل، والثاني لتجنب ركلات الجزاء الترجيحية. لم أحتفل بالهدفين الآخرين".

وأثنى على لاعبه سرخيو راموس والمدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، مشيرا "أنهى راموس الموسم بشكل رائع، انه اللاعب الذي وصل لهذه المرحلة وهو في أفضل حالة".

وأضاف "أنشيلوتي سيصبح دائما مدرب اللقب العاشر وقد صنع تاريخا. لشبونة ستظل دائما في قلوبنا.. فقد منحتنا اللقب العاشر".

وأعرب في النهاية عن امتنانه للمجهود الذي قام به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرا "عندما تقابلنا أثناء الحصول على الكأس قال لي: أيها الرئيس لقد حققنا اللقب العاشر، وحققه دون أن يكون في أفضل حالاته" البدنية للعب.