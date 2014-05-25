بالأرقام - رونالدو يُحطم ' المستحيل ' في دوري أبطال أوروبا

حطم كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد العديد من الأرقام القياسية خلال تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا على حساب أتليتكو مدريد.

ونجح ريال مدريد أخيرا بالعودة مجددا لمنصة الأبطال الأوروبية بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب الجار أتليتكو مدريد يوم السبت برباعية مقابل هدف وحيد.

الأتليتي افتتح التسجيل عن طريق المدافع جودين في الدقيقة 36 من الشوط الأول، وكاد أتليتكو أن يكتب التاريخ إلا أن سرخيو راموس كان له رأئ آخر برأسية قاتله في الدقيقة 92، ليذهب بعدها اللقاء للأوقات الأضافية التى ابتسمت للملكي.

وقبل لحظات قليلة من صافرة النهاية أعلن حكم اللقاء عن ركلة جزاء، سجلها رونالدو ليُحطم بها العديد من الأرقام القياسية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ويسرد FilGoal.com 3 أرقام قياسية للدون رونالدو في دوري أبطال أوروبا.

** كريستيانو أول لاعب في التاريخ منذ 59 عاما يٌسجل مع فريقين مختلفين في نهائي دوري الأبطال، ويُتوج معهما باللقب.

(حيث سجل مع مانشستر يونايتد عام 2008 في مرمي تشيلسي وتُوج معهم باللقب، قبل أن يضع اللمسة الأخيرة على تتويج مدريد على حساب الأتليتي).

** رونالدو أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يُسجل 17 هدف في موسم واحد.

(مُحطما رقم جوزيه ألتافيني لاعب ميلان ورقم ليونيل ميسي بـ14 هدفا لكلا منهما).

** بعد هدفه في مرمي الأتليتي، أصبح رونالدو يمتلك 67 هدف في مسيرته في دوري الأبطال معادلا رقم ميسي، وخلف المتصدر راؤول بفارق 4 أهداف.