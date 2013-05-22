"وارنر بروس" تطرح مقدمة إعلانية جديدة ومشوقة لفيلم Man of Steel

كتب : عمرو عز الدين منذ 26 دقيقة

طرحت شركة "وارنر بروس" مقدمة إعلانية جديدة، لفيلم البطل الخارق "سوبرمان" الجديد Man of Steel، وهي المقدمة التي أطلقت عليها اسم "مصير كوكبكم".

وركزت المقدمة الجديدة على خصم "سوبرمان" في هذا الفيلم، وهو الجنرال "زود"، القادم من عالم سوبرمان، حيث يغزو الأرض، كما هو واضح في الإعلان، بحثا عن سوبرمان.

الفيلم الجديد أخرجه زاك سنايدر، وشارك في كتابته المخرج الإنجليزي كريستوفر نولان، ويلعب بطولته هنري كافيل وإيمي آدمز ومايكل شانون وراسل كرو وكيفين كوستنر ولورانس فيشبورن، ومن المقرر عرضه في الرابع عشر من يونيو المقبل.