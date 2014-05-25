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بالثلاثة.. المريخ يصعد لدورة الترقي للممتاز علي حساب فاقوس

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بالثلاثة.. المريخ يصعد لدورة الترقي للممتاز علي حساب فاقوس بالثلاثة.. المريخ يصعد لدورة الترقي للممتاز علي حساب فاقوس

25 مايو 2014 | 10:22 صباحاً

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download (2)حقق نادي المريخ انجازا طيبا يحسب للجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام غويبة والذي أكمل المسيرة بعده ببراعة الكابتن محمد ياسين والذي لعب اخر مبارة في الدوري امام فريق فاقوس ينقصع بعض  خمسة من لاعبيه الأساسيين و نجح  معتز حارس و شعبان و عبد الله ناصر و عمرو بسيوني ومحمد أمين و شريف وصفي وتمكنوا من تحقيق فوز غال صعد به الي دورة الترقي .


> وسجل معتز حارس اللاعب الناشي بفريق تحت 18 سنة بالمريخ ثلاثة أهداف رجحت كفة فريقه علي الشرقية الذي تعادل مع كهرباء الاسماعيلية بالزقازيق. وبذلك يصعد المريخ لدورة الترقي مع خمسة أندية أخري يصعد منها فريق.

 

2014-05-25

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