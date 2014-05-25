بالثلاثة.. المريخ يصعد لدورة الترقي للممتاز علي حساب فاقوس

حقق نادي المريخ انجازا طيبا يحسب للجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام غويبة والذي أكمل المسيرة بعده ببراعة الكابتن محمد ياسين والذي لعب اخر مبارة في الدوري امام فريق فاقوس ينقصع بعض خمسة من لاعبيه الأساسيين و نجح معتز حارس و شعبان و عبد الله ناصر و عمرو بسيوني ومحمد أمين و شريف وصفي وتمكنوا من تحقيق فوز غال صعد به الي دورة الترقي .