لمن سيعطى الفنانون أصواتهم

كتب: رباب يوسف القعيد

خلال فترة الصمت الانتخابى توجهت وكالة أنباء أونا بثلاثة أسئلة لعدد من الفنانين، السؤال الأول هو هل ستشارك فى الانتخابات ؟ من ستختاره من المرشحين الرئاسيين: السيسى أم حمدين؟ السؤال الثالث ما الذى تريده من الرئيس القادم؟

خالد الصاوي: “لن أشارك في الانتخابات ولا أدعو غيرى للمقاطعة”

> - أنا خريج حقوق، ثم درست فى معهد سينما قسم إخراج ، دخلت الجامعة سنة 80 وشاركت منذ أول عام بالنشاطين المسرحي والسياسي ،لأني أميل للحلول الجذرية لا المسكنات، ولأني أصلا ولا زلت من المحبين للفنون القتالية، “وكان نفسي وأنا في إعدادي أطلع صاعقة ” ..ولأن عمري كان 4 سنوات فى 67، وفى 37 كان سنى 10 سنوات .

أنتمى لعائلة من الطبقة الوسطى لها فروع من الأغنياء وأهل البزنس و العمال، و لهذا فانا لا أريد تجميل ولا إصلاح النظام الرأسمالي، ولا أحب العولمة، لهذا أنا يساري .. منذ كنت في 17 من عمري، لم تعجبنى بعض التيارات اليسارية ثم انتميت لما يمثله جيفارا “حرب العصابات “..وما يمثله الزعيم الصينى ماوتسيتونج .

ثم استقرت أفكارى فى عمر 13، على تيار الاشتراكية الثورية -وهذا الكلام أقوله لأول مرة فى حياتى- وفي سنتي الجامعية الرابعة عام 84 أنضممت لحركة الطلاب ، وكنت فيها واحدًا من الكوادر، لم أكن قائداً ولا منظراً لإنى كنت أريد أن أعمل على مسافة منهم، وكنت قد لاحظت أننى عندما أنزل وسط الناس أؤثرأحياناً ..”المهم ينفسم التيار الاشتراكي الثوري إلى قسمين وكلاهما متفقين من قبل سنة 1990، ان الاتحاد السوفيتي امبراطورية ليست اشتراكية ، ونحن لا نحترم اليسار العميق ولا اليسار العميل ونرفض التبعية”.

> “وفي مواقع العمل لا نريد مجتمع على شكل مثلث نريده دائرى -أكيد فيها سلطة- ولكن تسيطر عليها الناس، ليس من أجل -”اللبانة الديمقراطية الليبرالية “-لا ولكن من أجل التغيير الجذري لن يصل إلى من هم مثلنا … ولكل هذه الأسباب لا يمكنني تشجيع ملك لاني ضد النظام الملكي كله”

“أنا كنت فى وسط الناس بميدان التحرير، طالبت بإجراءات جذرية ، ومصادرة وتأميم ، ومحاكمات ثورية ومواجهة القوة بالقوة، وحاليًا أقول : “لو لم تشرب مصر فلن يشرب أحد ..ولو مفيش طاقة حنضلم المنطقة ” ..”يعني مش بالضبط عبد الناصر ولا ستالين لكن حاجة جديدة تخرج من شعبنا”، نحن كمصريون الآن نواجه أول تحدياتنا ، -”اللي هي مش مرسي والسيسي ومبارك”- ” ورغم أني لن أؤيدهم ، فنحن “محتلون ، ومهيمن علينا ..وانشققت بعد 13 سنة مع الاشتراكيين الثوريين عقب 30 يونيو، لأني شاركت بها كثورة وهم كانوا مصممين حول أن الخصم الأول هم القيادة العسكرية لمصر.

“مقعد الرئيس في ظل تبعيتنا هو مقعد محاصر نحرره أولاً ثم نتنافس عليه”.

> • من ستنتخب؟

> - لن أنتخب أحد

> • هل أنت من المقاطعين؟

- لا أدعو غيرى للمقاطعة لأنه من الجميل أن تختار الناس ما تريد.

> • ماذا تريد ؟

> - “أريد مجلسا رئاسيا وقيادة جماعية ، وبدلًا من البرلمان مجالس شعبية فى الأحياء ، أى أننى أريد جمهورية شعبية اشتراكية”.

غادة عبد الرازق تؤيد السيسى بارتداء “تيشرت يحمل صورته”

> عندما سألتها وكالة أنباء أونا، اكتفت بإرسال صور لها مع إبنتها وزوجها وحفيدتها مرتدين “تي شرتات” تحمل صورة السيسى .

نيللى كريم : “السيسى الأمل الوحيد”

قالت الفنانة نيللى كريم أنها تعتبر نفسها سيدة مصرية عاديه عندما تكون في البيت و بين أولادها.

وأضافت: “عمري ما شفت نفسي على أنى فنانة، إلاعندما أري نفسي في مهرجان أو في لقاء تلفزيوني”،… ولذلك أرى أن مشاكلي هي مشاكل المواطن العادي ، وعلاقتي بالسياسة مثل أي مصرية عاديه لا أكثر ولا أقل”.

• من ستختارين في الانتخابات الرئاسية ؟

- اختار عبد الفتاح السيسي، ولا يزعجني أنه من الجيش المصري، فهو الراجل المناسب للمرحله القادمة.

“لنا تاريخ كبير مع الجيش، واحترم جيش بلدي، حيث كان الأمل الوحيد فى الفترة الماضية لأنه وقف مع الشعب …وهذه وجهة نظري”.

أشرف عبد الباقى : ” السيسى رجل أفعال”

سأعطي صوتي للسيسي .. “لأن صمته هو دليل على أنه سيفعل المزيد للبلد.”

طارق لطفى : “السيسى رجل أمين”

> • سألت أونا الفنان طارق لطفى عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة ؟

> - طبعا سأشارك وأنتخب

> • ستنتخب من ؟

> - سأنتخب السيسى

• لماذا ؟

> هذا الرجل اخُتبر فى وطنيته وانتمائه لمصر، وحافظ عليها وكان صعباً على غيره ، أن ينقذ هذه البلد لأنه مؤمن بالعلم وبالأخلاق عنده مشاريع حقيقية .

و”عندما تكلم عن الاقتصاد تكلم عن طريق يبدأ بشبكة طرق”… ” أنا بحب العسكريين فى طريقه تفكيرهم بيحددوا الهدف و كيفية الوصول إليه، ويستطيعوا حل مشاكل غير المدنيين ، فطريقة تفكيرهم مختلفه تمامًا ..

“السيسى لم ينقذ مصر فقط بل الشرق الأوسط من مخطط وضعته مخابرات عالميه بعد حرب 73 ، استطاع السيسى أن يوقف هذا المخطط حتى هذه اللحظة ، وأمريكا لا تريد إتلاف شعبى هى تريد أن تظل هذه البلد منقسمة ، فأى شى ضد أمريكا فى مصلحتنا ..أمريكا لا تريد الخير لمصر”.

السيسى عليه إقبال شعبى و له مصداقية عند الشعب، وأنا أتوقع” أن الشعب هينزل يشتغل ويتحمل من أجل مساندة هذا الرئيس “،

هناك قصة حدثت معي أريد أن أشاركها معكم.. ” كنت ذاهب لشراء هدية لزوجتى من محل ذهب، و سألت صاحب المحل إذا كان هناك ساعات للبيع، ..: ” فقال لى نعم إحنا لسه مشترين من الجيش ساعات رولكس و أنواع أخرى، فسألته كيف تشترى من الجيش؟.. فرد على : “أن المشير عندما كان وزيراً للدفاع كانت تقدم له هدايا يعطيها للشؤن المعنوية لتقوم ببيعها، فتدخل بعد ذلك أثمانها خزانة الدولة.. دون أن يخرج أحد من الجيش ويذكر أن المشير قام بفعل هذا …”أى أن المشير عبد الفتاح السيسى رجل أمين”.

نرمين الفقى : “السيسى لرعايته للفقراء”

> • هل ستشاركين في الانتخابات؟

> - نعم سأنتخب

> • من ستنتخبين؟

> - السيسى.

> • ماذا تريدين من السيسى؟

> - أتمنى عدالة اجتماعية ورعاية حقيقية للفقراء ..فضلاً عن نشر حقيقي لحرية الرأي والقدرة على التعبير الإبداعي.

محمود عبد الغنى: السيسى حتى تتقدم مصر

> “هنتخب السيسى علشان البلد تمشي”

محمد إسماعيل عبد الحافظ : “السيسى لانه يضع مصلحة مصر فوق الجميع”

> • هل ستشارك في الانتخابات ؟

- نعم

• ومن ستنتخب؟

- سأنتخب السيسى

> • ما الذى تريده منه؟

> - “عايزه يجمعنا ويخلي مصلحه مصر فوق الجميع”

محمد عادل إمام : “السيسى لتحقيقه الأمن والأمان”

> سأنزل وأنتخب السيسى ..”لأنه فاهم سياسة و للحفاظ على الأمن والأمان” .

صبرى فواز : ” سأحترم إرادة المصريين”

كل ما أريده عيش .. حرية .. عدالة إجتماعية

> • من ستنتخب ؟

> - لن أشارك

> • هل انت مقاطع ؟

> - لا وكل مايختاره الشعب سأوافق عليه حتى لو ضد رغبتى.

ياسر ماهر : “حمدين لأن لديه رؤية”

> • هل ستشارك في الانتخابات ؟

> -نعم

> - لمن ستعطى صوتك ؟

> - حمدين صباحي

> - لماذا؟

> - لديه خطة متكاملة وحالم ويسارى وأكثر ثقافة، ثم صديقى ..وهو يؤمن أن مصر مليئة بالموارد .

وأخيرا لا أحب أن يخرج بفضيحة وهو أعطى للانتخابات شرعية ، وكل صوت يذهب لحمدين يفيد السيسى أكثر مما يضره

• ما الذى تريده منه؟

> - “ما أريده كثير.. مثل تفعيل لجان التطوير والمتابعة، وإنشاء بنوك أفكار فى كل مؤسسات الدولة ، وتوسيع نظام حق الانتفاع فى كل المجالات ، وأن يكون مؤمنًا أن مصر بلد غنى بالموارد ولكن الإدارة بائسة جائرة، وأخيرا أن يكون لديه القدرة على مصارحة الشعب بكل الحقائق والمشكلات”.

حنان شوقي ” السيسي لأن مصر تحتاج لزعيم”

> ” سأنتخب السيسي طبعًا لأنه رجل أفعال وليس كلام.. ومصر تحتاج لزعيم بجد”.