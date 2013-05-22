"النهضة" التونسية: الأسد يحاول تنفيذ إبادة جماعية فى القصير

أدانت حركة "النهضة"، التى يقود حزبها الائتلاف الحاكم فى تونس، ما قالت إنها محاولة نظام بشار الأسد "تنفيذ إبادة جماعية لأهالى مدينة القصير" غربى سوريا.

ودعت الحركة، فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء وحصل مراسل "الأناضول" على نسخة منه، المجتمع الدولى إلى "ضرورة تحمل مسئوليته لإيقاف مجزرة القصير، والتصدى لهذه الهجمة الوحشية على الأهالى بسوريا".

كما دعت إلى "الإسراع فى محاولة فك الحصار المطوق للمدينة وإنقاذ الأهالى المحاصرين، وبالخصوص الجرحى والأطفال والشيوخ والنساء".

ونددت النهضة بـ"التدخل الدولى من قبل أطراف مجاورة تهدف إلى محاولة إنقاذ بقايا نظام"، فى إشارة إلى مشاركة مقاتلين لحزب الله اللبنانى فى معارك القصير؛ دعما لقوات الأسد فى مواجهة "الجيش السورى الحر" المعارض.