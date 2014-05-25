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أناقة عربية تزيّن السجادة الحمراء في "كان"

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أناقة عربية تزيّن السجادة الحمراء في "كان" أناقة عربية تزيّن السجادة الحمراء في "كان"

الأحد 25-05-2014 12:32

كان للعرب حضور بارز في مهرجان "كان" السينمائي، حيث ظهرت نجمات عربيات بإطلالات مميزة، ووضع المصممون العرب بصمتهم الساحرة على أجمل الإطلالات هناك.

كان المصمم اللبناني بلمساته الأنيقة إيلي صعب مصمم المهرجان بلا منازع، حيث زيّنت تصاميمه العديد من الإطلالات الساحرة خلال أيام مهرجان "كان"، ومن أجملها: إطلالة الممثلة الإسبانية باز فيغا Paz Vega بفستان أبيض قصير، وإطلالة النجمة الهندية سونام كابور Sonam Kapoor التي أثارت موجة من تعليقات الإعجاب على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما كان لاسم المصمم زهير مراد حضور بارز، حيث زيّن إطلالة الممثلة سونيا رولاند Sonia Rolland بفستانها الأحمر البراق، بالإضافة إلى فستان بيترا نيمكوفا Petra Nemcova الرائع باللون الأسود.

ومن ناحية أخرى، تألقت سفيرة "لوريال" الفنانة أروى بإطلالة جميلة بالأكمام الطويلة، أما المغنية هيفاء وهبي فقد اختارت إطلالة مبالغ فيها بفستان مطبع ومجوهرات لافتة. أما المذيعة المتألقة أنابيلا هلال فقد بدت بلوك براق بفستان ذهبي بالكامل مع حقيبة مطابقة .

شاهدي معنا أجمل اللمسات العربية التي زيّنت السجادة الحمراء في "كان"، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي