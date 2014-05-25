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وأخيراً كشف النقاب عن مصمم فستان زفاف كيم كارداشيان

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وأخيراً كشف النقاب عن مصمم فستان زفاف كيم كارداشيان وأخيراً كشف النقاب عن مصمم فستان زفاف كيم كارداشيان

الأحد 25-05-2014 12:51

كثرت التساؤلات في الفترة الماضية عن المصمم الذي سيضع بصمته على فستان زفاف النجمة كيم كارداشيان Kim Kardashian، وكان هناك عدة احتمالات، منها: أن يحمل الفستان اسم دار "Givenchy" باعتبار العروسين من الأصدقاء المقربين لمصمم الدار ريكاردو تيشي، كما توقع البعض أن ترتدي أحد تصاميم "Balmain" أو "Valentino" بما أن كيم كانت ترتدي تصاميمهما بكثرة في الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن المصممين كانا حاضرين في احتفالات الزفاف التي أقيمت في فرنسا وإيطاليا مؤخراً.

ولكن جاءت ليلة البارحة لتؤكد الاحتمال الأول، حيث تألقت العروس بفستان دانتيل من "Givenchy" يتميز بأكمامه الطويلة وفتحة الظهر الجذابة، وهو ما ظهر في الصور التي نشرت خلسة من حفل الزفاف، إذ كانت الحراسة مشددة من جميع النواحي فيما يخص الصحافة والإعلام في الحفل.

شاهدي معنا الصور الوحيدة التي نشرت من حفل الزفاف، وأخبرينا برأيك باختيارها.

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سيدتي