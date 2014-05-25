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محمود عبد المغنى فى النبطشى

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محمود عبد المغنى فى النبطشى محمود عبد المغنى فى النبطشى

كتب :رباب يوسف القعيد

قال الفنان محمود عبد المغنى لوكالة انباء أونا أنه خارج السباق الرمضانى هذا العام والجدير بالذكر أن عبد الغنى قد شارك العام الماضى فى رمضان وحصل على أول بطولة فى مسلسل “الركين ” وقد قال ل أونا أنه يصور حالياً فيلم النبطشى ومن المقرر عرضه فى عيد الفطر وتدور أحداث الفيلم حول شخصية النبطشي الذي يتولي تقديم المغنين والفقرات الاستعراضية على خشبة المسرح في الافراح الشعبية . ويشارك في بطولة الفيلم مي كساب وإدوارد وهالة صدقي ولطفي لبيب ورانيا الملاح وبجا وهبة عبد الغني، وهو من تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج إسماعيل فاروق ويصور حالياً فى فندق الموفينبيك  بمدينة الإنتاج الإعلامى

 

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