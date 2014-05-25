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تجديد حبس 4 إخوان بالسويس 15 يوماً بتهمة التحريض على العنف

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تجديد حبس 4 إخوان بالسويس 15 يوماً بتهمة التحريض على العنف تجديد حبس 4 إخوان بالسويس 15 يوماً بتهمة التحريض على العنف

قررت محكمة جنح المستأنفة بالسويس، صباح اليوم الأحد، تجديد حبس 4 من قيادات وكوارد تنظيم الإخوان الأرهابي بينهما محامي وطالب بكلية التربية وموظف بشركة بترول على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف.

كان ضباط الأمن الوطني، تمكنوا من ضبط المتهمين فى إبرايل الماضي، بناء على قرار من النيابة بضبطهم وأحضارهم بتهمة التحريض على العنف عقب فض اعتصام رابعة العدوية وحشد المواطنين للتظاهر مع أعضاء تنظيم الأخوان والتعدي على قوات الجيش والشرطة بشوارع المحافظة.

يذكر أن محكمة السويس، شهدت صباح اليوم الأحد، تأمين وتكثيف أمني غير مسبوق من قبل الشرطة والجيش لتأمين سير عمل النيابة والمحاكم بالإضافة لتأمين عمل اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بالمحافظة ومقرها بمجمع المحاكم.

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