الشرطة الإسرائيلية ترفع درجة استعدادها في زيارة بابا الفاتيكان

رفعت الشرطة الإسرائيلية درجة استعدادها أثناء زيارة قداسة البابا فرنسيس لإسرائيل يبدأها عصر اليوم الأحد.

وأشار راديو “صوت إسرائيل” اليوم ، إلى أن أكثر من ثمانية آلاف شرطي سيشاركون في حملة تأمين سير الزيارة ، فيما سيتم إغلاق العديد من شوارع العاصمة.

وقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 26 نشيطا يمينيا عشية زيارة قداسة البابا حيث قاموا باعمال مخلة بالنظام في محيط قبر الملك داود بالقدس المحتلة احتجاجا على نية الشرطة اخلاء المكان تمهيدا لزيارة الحبر الاعظم.

ومن المقرر أن يزور قداسة البابا كنيسة المهد بعد وصوله صباح اليوم إلى بيت لحم قادما من الأردن ، حيث يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، فيما ستبدأ زيارة قداسته لإسرائيل في ساعات العصر في حفل استقبال رسمي في مطار بن جوريون ، كما سيلتقي رئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

أ ش أ