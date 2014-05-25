مدير أمن الأقصر يبحث مع القيادات الأمنية خطة تأمين الانتخابات الرئاسية‎

عقد اللواء مصطفي بكر ، مدير أمن الأقصر، اجتماعاً مع قيادات المديرية، استعرض فيه الخطة الأمنية في إطار استعدادات المديرية لإجراء الإستحقاق الثاني من خارطة الطريق بانتخاب رئيس الجمهورية يومي 26 و27 من الشهر الجاري، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية باتخاذ كل التدابير والخطط الأمنية التي من شأنها توفير الأجواء الأمنية المناسبة لإدلاء المواطنين بأصواتهم وتأمين كل جوانب العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان النتيجة وفقا لخطه تنسيقيه مع رجال القوات المسلحه .

وشدد مدير أمن الأقصر على تحقيق أقصى درجات التأمين للمواطنين أمام اللجان وفي كل أنحاء المحافظه، مع تكثيف التواجد الأمني الفعال في محيط اللجان الانتخابية ونشر القوات الأمنية في المحاور والميادين، بمشاركة قوات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة، مع الربط اللاسلكي بغرفة العمليات الرئيسية، لتحقيق سرعة الانتقال تحسباً لحدوث أي أحداث طارئة قد تستدعي التدخل.

وأكد بكر علي ضرورة توفير الأماكن المناسبة لكبار السن وتوفير الراحة لهم لحين انتهائهم من الإدلاء بأصواتهم.

> كما قام مدير الأمن وكل قيادات المديريه باستعراض القوات والتشكيلات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، الذين أكدوا عزمهم بذل أقصى الجهد لتأمين المواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم.

من ناحية أخرى، بدأت مراكز وأقسام الشرطة في تسلم المقار الانتخابية وتجهيزها بمستلزمات العملية الانتخابية، عقب إجراء عمليات التمشيط والكشف عن المفرقعات داخل اللجان ومحيطها تمهيداً لتسليمها لقوات التأمين التي تتولاها لحين بدء العملية الإنتخابية وإنتهائها.