أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سيميوني: المباراة لا تستحق دمعة واحدة والأن العالم يعرف من هو أتليتكو

Google+ Print
سيميوني: المباراة لا تستحق دمعة واحدة والأن العالم يعرف من هو أتليتكو سيميوني: المباراة لا تستحق دمعة واحدة والأن العالم يعرف من هو أتليتكو

دييجو سيميوني

أعرب المدرب الأرجنتيني “دييجو سيميوني” عن رضاه بما وصل إليه فريقه هذا الموسم بالتأهل إلى نهائي أكبر مسابقة للأندية في العالم بعد أن كانت أقصى طموحات النادي المنافسة على بطولة الدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا.

ورفض سيميوني لوم لاعبيه على سير المباراة، حيث كانوا على مقربة من الفوز لولا الهفوة القاتلة من تياجو وميراندا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع والتي أدت لتسجيل راموس لهدف التعادل .

وقال سيميوني “نهائي لشبونة؟” هذه المباراة لا تستحق دمعة واحدة، وفخور بجهود فريقي وأعتقد أن الأتلتي قادر على منافسة أعتى أندية أوروبا، والآن العالم كله يعرف من هو أتلتيكو مدريد، وكيف يمكنه المنافسة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا