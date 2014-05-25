سيميوني: المباراة لا تستحق دمعة واحدة والأن العالم يعرف من هو أتليتكو

أعرب المدرب الأرجنتيني “دييجو سيميوني” عن رضاه بما وصل إليه فريقه هذا الموسم بالتأهل إلى نهائي أكبر مسابقة للأندية في العالم بعد أن كانت أقصى طموحات النادي المنافسة على بطولة الدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا.

ورفض سيميوني لوم لاعبيه على سير المباراة، حيث كانوا على مقربة من الفوز لولا الهفوة القاتلة من تياجو وميراندا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع والتي أدت لتسجيل راموس لهدف التعادل .

وقال سيميوني “نهائي لشبونة؟” هذه المباراة لا تستحق دمعة واحدة، وفخور بجهود فريقي وأعتقد أن الأتلتي قادر على منافسة أعتى أندية أوروبا، والآن العالم كله يعرف من هو أتلتيكو مدريد، وكيف يمكنه المنافسة.