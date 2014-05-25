لندن تحتفي بسحر الموضة الإيطالية

يقيم متحف Victoria & Albert في لندن معرضاً لفنون الموضة، يحمل عنوان "سحر الموضة الإيطالية: 1945 ـ 2014"، للاحتفاء من خلاله بالموضة الإيطالية، التي انتعشت وتألّقت في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، تزامناً مع انتعاش السينما وظهور أيقونات هوليوودية، مثل: صوفيا لورين، جينا لولو بريجيدا وكلوديا كاردينالي، إضافة إلى بزوغ نجوم من المخرجين العالميين، مثل: فيليني. يضمّ المعرض 120 قطعة منتقاة من الثياب والاكسسوارات، التي تظهر مهارة الخيّاطين المحترفين، الذين جذبوا في الخمسينات والستينات كثيراً من المشاهير ونخب المجتمع، من الرجال والنساء، منهم على سبيل المثال: أودري هيبورن، إليزابيث تايلور، وجون كيندي؛ وهم جميعاً من الذين كانوا فخورين بالثياب والمجوهرات التي تحمل عبارة "صنع في إيطاليا". وما يزيد من جمال هذا المعرض هو التذكير بالموضة الإيطالية، منذ انطلاقتها باعتمادها على الأيدي الماهرة، وصولاً إلى استخدامها للتقنيات الحديثة. وسوف يتناهى إلى سمع زائر المعرض صوت يُشبه دقّات الساعة، ينبعث من جنبات الثياب المعروضة هو في الحقيقة صوت مكينات الحياكة التقليدية القديمة التي تذكّرنا بالتقاليد العريقة التي تفخر بها إيطاليا. وخلال تجوالنا في جنبات المعرض، توقّفنا طويلاً عند التفاصيل الدقيقة والتطريزات الناعمة والطرق الحاذقة في وضع اللمسات الأخيرة على الثياب، وتابعنا بدايات دور الأزياء الشهيرة التي مهّدت لبزوغ نجم إيطاليا في عالم الموضة، مثل: دار كريتزيا، تروساردي، روميو جيلي، موسكينو، فرساتشي وبرادا مع صور ملوّنة للمصمّم فالنتينو وعارضاته، وتعرّفنا أيضاً إلى أرقى الخامات التي صنعت أسطورة الموضة الإيطالية، كالحرير القادم من مدينة كومو، والصوف الناعم من مدينة بييللا، والجلد المطواع من مدينة تاسكاني.

موقع "سيدتي نت " تجول في هذا المعرض اللندنيّ الذي يستمرّ حتى السابع والعشرين من شهر يوليو/تموز، وعاد إليك بهذه الالتقاطات التي تلقي الضوء على سحر الموضة الإيطالية.

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