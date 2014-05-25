اختاري اللون الكحلي لإطلالة ملكية على طريقة النجمات

تتابعت حفلات السجادة الحمراء منذ بداية عام 2014، وقد شاهدنا خلالها أجمل إطلالات النجمات وأكثرها تألقاً، كما لاحظنا طغيان اللون الكحلي بشكل كبير عليها، مما أعطاها طابعاً خاصاً من الفخامة والرقي.

علمنا أن اللون الحلي سيكون من أبرز اتجاهات هذا العام عندما شاهدناه في إطلالتين جميلتين ظهرت بهما كل من إيمي آدمز Amy Adams وساندرا بولوك Sandra Bullock في حفل الأوسكار في شهر مارس الماضي، ولا يمكن أن ننسى الفستان الساحر التي اختارته الممثلة آمبر هيرد Amber Heard قبل ذلك أثناء حضورها حفل "Golden Globes"، حيث أثار ذلك الفستان إعجاب المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي.

أما في حفل "Met Gala" الذي يمكن أن نعتبره الحفل الأهم في عالم الموضة فقد كان اللون الكحلي سيد الموقف، إذ زيّن أجمل الإطلالات خلال الحفل، وهي: إطلالة عارضة الأزياء المتميزة كارولينا كوركوفا Karolina Kurkova، بالإضافة إلى الممثلة الفرنسية الجميلة Marion Cotillard، ولا يزال هذا اللون متربعاً على عرش أبرز اتجاهات هذا العام، حيث ظهر بإطلالات خلابة على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي الذي يقام حالياً في فرنسا، ومنها: إطلالة ملكة المهرجان نيكول كيدمان Nicole Kidman بفستان براق من "Armani".

شاهدي معنا أجمل الإطلالات الملكية باللون الكحلي، وتألقي به في إطلالتك.