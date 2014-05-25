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"سيدتي نت" يقدّم لكِ طريقة تحضير شكشوكة البيض بالفخار بطريقة مبتكرة.

المقادير :

-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

-حبة كبيرة من البصل المقطّع إلى شرائح رقيقة

- حبة كبيرة من الفلفل الأحمر المنزوعة بذوره والمقطّع ناعماً

-3 فصوص من الثوم المقطّع إلى شرائح رقيقة

-فلفل أسود مطحون حديثاً، حسب الرغبة

-ملعقة صغيرة من الكمّون

-ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر الحلو

-فلفل حريف، حسب الرغبة

-عبوة (800 غرام) من البندورة الكاملة مع عصيرها

-ملح خشن، حسب الرغبة

-6 بيضات

-القليل من الكزبرة الطازجة المفرومة، للتقديم

طريق التحضير:

1 -يسخّن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

2- يسكب الزيت في مقلاة كبيرة، توضع على نار متوسطة إلى منخفضة، ويضاف البصل والفلفل إليها، مع الطهو برفق لنحو 20 دقيقة، وذلك حتى يصبحا ناعمين.

3- ثم، يضاف الثوم ويطهى من دقيقة إلى دقيقتين، حتى يصبح ناعماً. وتقلّب هذه المكوّنات، مع نثر الفلفل المطحون والكمون ومسحوق الفلفل الحلو والحريف، وتطهى لدقيقة، قبل إضافة البندورة، وتتبل بالملح والفلفل. يدع هذا الخليط على نار خفيفة لحوالي 10 دقائق حتى يصبح كثيف القوام.

4- يكسر البيض بلطف في المقلاة فوق البندورة، وينثر الملح والفلفل عليه.ثم، تنقل المقلاة إلى الفرن، وتخبز من 10 إلى 15 دقيقة.وفي حال إستخدام قدر فخار، ينقل خليط البندورة إليه، ويكسر البيض فوقه فيها، وتخبز هذه الوصفة من 10 إلى 15 دقيقة.

5- تنثر الكزبرة على الطبق، ويقدّم على الفور.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص ثلاثة).

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