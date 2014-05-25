هكذا جمع ضحايا كارثة منجم سوما بين السلطانة هيام وبيرين سات

توقفت الحياة في تركيا لثلاثة أيّام كاملة هي مدة الحداد الوطني الرسميّ على ضحايا كارثة انفجار منجم سوما للفحم في منطقة مانيسا التركية، والتي راح ضحيتها أكثر من 300 عامل تركي فجأة، جرّاء إهمال شركة التعدين شروط السلامة العامة. وقد غيّرت كلّ القنوات الفضائية من دون استثناء برامجها، وأوقفت بثّ مسلسلاتها الدرامية الناجحة، ومن بينها: "وادي الذئاب9" و"مال أسود وعشق" و"الوردة السوداء" و"مد وجزر" و"القبضاي" وغيرها من الأعمال التي توافق يوم بثّها مع الحداد، وتمّ الاستعاضة عنها ببرامج دينية واجتماعية.

النجوم ألغوا حفلاتهم

وتضامناً مع ضحايا الكارثة وعائلاتهم، ألغى معظم نجوم الغناء الأتراك حفلاتهم الغنائية، وعلى رأسهم الفنان الشاب تاركان، الذي كان من المفترض به إحياء حفل لصالح اتحاد الاتصالات الدولي، مساء الإثنين في 19 مايو/أيار 2014. كذلك ألغى المغني والمخرج والممثل أوزجان دنيز الشهير بجهاد في مسلسل "ندى العمر" حفلاً غنائيّاً مشتركاً له مع زميله المغني والممثل يافوز بنغول الشهير بغالب والفنانة جولبين أرجين في قبرص، مساء الإثنين في 19 أيار2014. وألغت الفنانة جولبين أيضاً حفلاً خاصّاً بها في أنطاليا. ومن الأسماء التي تضامنت مع ضحايا كارثة سوما المغني كينان دوغلو، خطيب الممثلة بيرين سات الشهيرة بفاطمة، إذ ألغى نهائياً حفلاً غنائياً جماهيرياً في نيشانتاشي، مثله مثل المغنية سيلا الشهيرة بلقب "أم كلثوم" تركيا، التي ألغت هي الأخرى حفلاتها في أسبوع الحداد، فيما ألغى عشرات الفنانين حفلات زواجهم وأعياد ميلادهم مراعاة منهم لمشاعر عائلات الضحايا.

وفي أجواء الكارثة والحداد، تمّ إلغاء حفل تتويج ملكة جمال تركيا إلى موعد لاحق يتمّ تحديده في ما بعد، بناء على قرارٍ من مالكة حقّ بثّه الحصري، قناة "ستار" التركية. ومن ضمن أعضاء لجنة تحكيم هذا الحفل الجماليّ الممثلة التركية سيلين سويدر الشهيرة بنهاد في "ليلى". كما تمّ إرجاء موعد حفل جوائز "الفراشة الذهبية" من مساء يوم 23 مايو/أيار، إلى شهر يونيو/حزيران المقبل، من دون أن يتمّ تحديد موعد جديد له. ومن المفترض أن يقدّم فقرات الحفل الممثل التركي خالد آرجنش الشهير بـالسلطان سليمان المتألم لرحيل والدته ولضحايا كارثة سوما.

"تويتر" يشتعل بتغريدات تعازي الفنانين

وتبع هذه الإلغاءات لاحقاً إلغاء عدد كبير من الاحتفالات الفنية والمهرجانات المسرحية، إذ عمّ الحداد أنحاء تركيا كافّة، فيما طالب المشاهير بمحاكمة المسؤولين عن وقوع هذه الجريمة الرهيبة، متّهمين مدراء شركة التعدين المالكة لمشروع استخراج الفحم من المنجم بالإهمال، وبعد توفير شروط السلامة العامّة لعمّالها.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما "تويتر" بتغريدات تعازي المشاهير، الذين عبّروا عن أحزانهم العميقة لعائلات ضحايا كارثة منجم سوما. ومن أبرز المشاهير المتأثرين بالكارثة: كينان دوغلو وخطيبته بيرين سات التي حثّت الجميع على التبرّع لعائلات الضحايا، ونشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أرقام حسابات التبرّع المصرفيّة، في وقت اتّهمت إدارة الشركة بقولها: "الإهمال..الموت.. الألم، يعودون مرة أخرى، ألا يكفي؟". ونشرت صورة لرجال الدفاع المدني وهم ينتشلون العمال الجرحى من تحت الأنقاض. أمّا خطيبها كينان دوغلو، فكتب تغريدة، يؤكد فيها أنّ قلبه ينبض مع سوما. ودعا إلى الصلاة لأرواح ضحايا سوما. أمّا مريم أوزيرلي الشهيرة بـالسلطانة هيام فنشرت صورة لعلم تركيا موشّحاً باللون الأسود، حداداً على أرواح الضحايا، وكتبت تحتها: "أرجو أن لا يُرينا الله مثلها يوماً. أرسل دعواتي إليهم. أمّا سيريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم، فقد دعت الله إلى أن يكون العمّال الضحايا قد ماتوا من دون ألم، طالبة تقديم العون والمساعدة لعائلات ضحايا كارثة سوما الكبيرة والرهيبة. وكتبت الممثلة خديجة شندل الشهيرة بـديلا هانم: "14 أيار صباح حالك السواد. ليلهمنا الله الصبر.

لفت الأنظار في مهرجان "كان"

وحرصت الممثلة التركية ميليسا سوزين الشهيرة بنارين وزملاؤها الفنانون الأتراك على حمل ورقة بيضاء، كُتب عليها بالأسود: سوما. حداداً وحزناً على أرواح ضحايا الانفجار؛ وذلك للفت أنظار العالم إلى الكارثة، خلال سير الفنانين الأتراك على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان "كان" السينمائي الدولي الـ67، حيث كان لهم مشاركة من خلال الفيلم السينمائي التركي "نعاس الشتاء" لمخرجه التركي نوري جيلان.

كما قامت مجموعة من الفنانين الأتراك، من بينهم يافوز بنغول، الشهير بغالب، بزيارة عائلات ضحايا 11 عاملاً في إحدى قرى مانيسا، حيث دخلوا بيوتهم، ولاعبوا أطفالهم، ليخففوا عنهم بعض آلامهم.

نجوم "حريم السلطان" يدهنون وجوههم بالفحم الأسود

وقام نجوم الموسم الرابع من المسلسل التاريخي "حريم السلطان" أنجين أوزتورك الشهير بـالأمير سليم، وأراس أنيملي الشهير بالأمير بايزيد، وسارب أكايا الشهير بالحارس أتماجا، بدهن وجوههم بالفحم الأسود، تضامناً منهم مع الضحايا وعائلاتهم.

وطالبت الممثلة نورجول يشلشاي الشهيرة بياسمين في تغريدة لها بمحاكمة المسؤولين عن هذا الإهمال الذي أدّى إلى هذه الكارثة الأليمة.

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