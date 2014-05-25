بالفيديو.. طارق المهدي: “مفيش رجوع وهنسعى لتحقيق الاستقرار”

قال اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة كانت رأس الحربة في “30 يونيو”، وستكون رأس حربة أيضا لتحقيق استقرار مصر في الانتخابات المقبلة.

وأضاف “المهدي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “باختصار” على قناة “المحور”، مساء السبت، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح: ” الناس متفائلة في المحافظة بالمستقبل، وما زالنا محافظين على الروح الموجودة منذ شهر سبتمبر الماضي، وهو التفاؤل ناحية المستقبل”.

وتابع: “الناس عايزة تعيش، وعايزة فرص عمل، فمحافظة الإسكندرية ستعطى فرصة لتأكيد رغبتها في الحياة، لتأكيد فكرة الاستقرار، رافعين شعار “هنكمل، ولازم نسعى لتحقيق الحلم، ومفيش رجوع”.

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