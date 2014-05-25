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«الوزاري الخليجي» ناقش بارتياح تقرير لجنة متابعة اتفاق الرياض

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«الوزاري الخليجي» ناقش بارتياح تقرير لجنة متابعة اتفاق الرياض «الوزاري الخليجي» ناقش بارتياح تقرير لجنة متابعة اتفاق الرياض

    عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في الرياض أمس، ناقشوا خلاله التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ آلية "اتفاق الرياض" بشأن الخلاف مع قطر. وقال الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام للمجلس في بيان صحافي أن الوزراء تابعوا بارتياح سير عمل اللجنة والنتائج التي تم التوصل إليها، ووجهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض بما يعزز تكاتف دول المجلس ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام. كما وجهوا اللجنة بمواصلة متابعة تنفيذ ما تم الالتزام به وفقاً لبنود آلية الاتفاق.

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