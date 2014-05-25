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دور سعودي كبير في تعزيز المسيرة الخليجية منذ «التأسيس».. وحتى «الاتحاد»

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دور سعودي كبير في تعزيز المسيرة الخليجية منذ «التأسيس».. وحتى «الاتحاد» دور سعودي كبير في تعزيز المسيرة الخليجية منذ «التأسيس».. وحتى «الاتحاد»

الرياض - واس

    يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لمناسبة الذكرى 33 لقيام المجلس. وتأتي هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن خليجي لتؤكد أن قيام هذا الصرح الشامخ جاء بعزيمة وتصميم قادة دول المجلس وتجسيداً لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها. وقد أولت قيادة المملكة جُلّ اهتمامها بالشأن الخليجي وعملت بكل صدق ومحبة وإخلاص على تحقيق ما فيه خير شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها. فمنذ القمة التأسيسية لمجلس التعاون في أبوظبي في العام 1981م، برزت مواقف القيادة بالفعل قبل القول في دعم العمل الخليجي والنهوض به على المستويين الداخلي والخارجي. وكان لمواقف الملك خالد والملك فهد بن عبدالعزيز -رحمهما الله- الواضحة والحازمة أكبر الأثر في استمرار المسيرة الخليجية واستقرار المنطقة، وصولاً إلى مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- التاريخية للانتقال بالعمل الخليجي من مرحلة "التعاون" إلى "الاتحاد" في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر.

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