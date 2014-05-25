أسرار جمال بشرة الإيرانية "شبنم قلي خاني"

هل سمعت عن النجمة الإيرانية "شبنم قلي خاني" Shabnam Gholikhani؟ لم لا تتعرفي على هذه النجمة طالما أنها تمتلك الكثير من الأسرار التجميلية؟

بدأت النجمة ذات الـ 37 عاماً مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة في الثانية عشر من عمرها، ولم تتغير ملامحها الرقيقة أو بشرتها النضرة ناصعة البياض منذ ذلك الحين، فإطلالتها الأولى منذ 25 عاماً هي نفس إطلالتها اليوم، فما السر في ذلك؟

تشير "شبنم" إلى أن السر في جمال ونضارة بشرتها الدائمين يكمن في الأسرار الإيرانية التي تعتمد في أساسها على خضروات المزارع الطازجة والخالية من المواد الكيميائية، فأقنعة الوجه اليومية التي تتكون من الخضروات هي السبب في بقاء البشرة بنفس النضارة التي كانت عليها منذ أن كانت طفلة صغيرة.

ومن أهم هذه الأقنعة ما يلي:

1. قناع الجزر

المكونات:

• جزرة طازجة.

• ليمونة.

الطريقة:

ابشري الجزرة ولكن دون تقشير، فقشر الجزر يحتوي على الكثير من الفيتامينات، ثم أضيفي عصير الليمونة، وضعيهم على بشرتك لمدة نصف ساعة.

*ستجدين أن هذا القناع يزيل جميع بثور وشوائب البشرة ليقدم لك بشرة صافية خالية من الشوائب.

قناع البطاطس

المكونات:

• ثمرة بطاطس مسلوقة.

• قشر 10 موزات.

• نصف ليمونة.

• فنجان من اللبن.

الطريقة:

1. اتركي قشر الموز حتى يجف، ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي مع البطاطس والليمون واللبن مع مراعاة وضع الليمون والبطاطس بقشرهما حتى تستفيدي من فوائدهما.

2. قومي بحفظ المزيج في الثلاجة بعد أن يتم خلطه جيداً حتى يكون كالمعجون، واستخدميه على بشرتك بطريقة التدليك الخفيف لدقائق، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة.

3. وبعد انتهاء المدة قومي بمسح وجهك بقطنة مبللة بالماء الدافئ، ثم بقطنة أخرى مبللة بماء الورد.

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