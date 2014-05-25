كيف تتعاملين مع مشكلة الشعر الدهني؟

يتميز الشعر الدهني بمزيد من الليونة في تركيبته، مما يجعل الاعتناء به أمراً سهلاً، لكنه يحتاج إلى المزيد من الرعاية.

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ولتعزيز صحة شعرك الدهني وإبقائه دائم الحيوية واللمعان إليك بعض الوصايا السريعة لتبدئي بتطبيقها من اليوم:



1. لا تغسلي شعرك بشكل يومي، فتكرار غسل الشعر لا يوقف تكوين الدهون بل يحفز فروة الرأس على إفراز المزيد منها.

2. استخدمي الشامبو الخاص بالشعر الدهني، فهو يحتوي على تركيبات من الكبريت والطين في مكوناتها.

3. أبعدي العطور والصابون المعطر عن شعرك، فالعطور هي أكثر ما قد يضر بالشعر خصوصاً الشعر الدهني.

4. اغسلي شعرك بالماء الفاتر مرة ثم بالماء البارد مرة أخرى لتنشيط الدورة الدموية.

5. اهتمي بتدليل شعرك بـ"اللوسيون" الخاص بالشعر الدهني، والذي يتركب غالباً من الكبريت، وتجنبي غسل شعرك أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع.

6. لا تستخدمي قبعة المسبح المطاطية، فالشعر الدهني يحتاج إلى مركبات اليود والكبريت والبوتاسيوم المتواجدة في ماء البحر وماء المسبح.

7. تجنبي الإكثار من حمامات الزيت، ويكفي أن تقومي بتطبيق حمام الزيت لشعرك مرة واحدة شهرياً.

8. يمكنك إضافة ملعقة من الخل أو الليمون إلى الماء لغسل شعرك مرة أخيرة بعد الاستحمام.

9. يمكنك أن تقومي بتلوين شعرك بين الحين والآخر حتى تزيدي من إشراقة مظهر شعرك الدهني.

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