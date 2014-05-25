عصام حجي يكشف تفاصيل لقائه بالمخترع الصغير في أمريكا

كشف الدكتور عصام حجي، المستشار العلمى للرئيس عدلي منصور، تفاصيل لقائه بالمخترع الصغير عبدالله عاصم، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب «حجي»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «التقيت بالطالب عبد الله عاصم، المخترع الصغير، خلال زيارته لجامعة (كالتك) التي أعمل بها في مدينة لوس أنجلوس.. طرق عاصم باب مكتبي، ولم يخني ظني أنه ضحية بعض وسائل الإعلام المتسيبة، التي جعلت منه مجرمًا في طرف وبطلًا في طرف آخر».

وأضاف: «لم أكن أرغب في التعليق على الموضوع، لكن لولا زيارته لي وإحساسي بالمسئولية تجاه أي مصري مغترب، والموضوع تخطى حجمه بكثير، الحقيقة أن هذا الشاب الصغير يبحث عن فرصة للتعلم، ولا يرغب في اختصام بلده بأي شكل من الأشكال».

وتابع: «عبد الله تملؤه مشاعر وطنية نبيلة، وجاء هنا لتمثيل مصر ورفع اسمها عاليًا، وحزنه وحسرته لعدم فوزه بالجائزة لعدم توافر الوقت الكافي لتحضير تجربته نتيجة لاحتجازه تسبب في حالة الخوف والإحباط، من العودة، فلقد كان الفوز بالجائزة حلمه منذ سنوات، فكان قراره أن يبقى وأن لا يعود حتى يحقق حلمه».

وأردف: «الشاب قليل الخبرة بحكم سنه الصغير، ولا يدرك حجم التخبط الإعلامي المحيط به، هو يحتاج إلى النصح والمساعدة حتى لا تستغل تصريحاته للإساءة له أو لصورة مصر في الخارج، وبصفتي أستاذ جامعي لا يمكن أن أبخل بالنصح لأي طالب يطلب مني المساعدة، والحقيقة أن تشويه الحقائق العلمية في بعض وسائل الإعلام وعدم التعامل بموضوعية مع القضايا العلمية هو سبب هذه الأزمات المفتعلة».

وواصل: «لا تلوموا عاصم ولا تلوموا الوزير، اقفل التليفزيون وفكر كإنسان، طول ما إحنا بنزايد على بعض في الوطنية، عمرنا ما هنبني وطن يجمعنا».