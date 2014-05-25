جمعية زراعة الخلايا الجذعية تطلق فعالياتها.. ووقعت اتفاقية أوروبية

عقدت الجمعية العلمية السعودية لزراعة خلايا الدم الجذعية عددا من الفعاليات والأنشطة السنوية في الفترة من 16-17مايو بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيه بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بحثت فيها المستجدات العلمية في مجال زراعة خلايا الدم الجذعية وأمراض الدم والاورام.

حيث عقدت في الجمعة 16 مايو المؤتمر السنوي الرابع لأمراض الدم والأورام الذي يستهدف الأطباء على وجه الخصوص والباحثين والمهتمين بوجه عام، حيث تضمن المؤتمر عددا من ورش العمل والمناقشات التي تصب في ذات الشأن، كما تضمن اليوم الأول توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية العلمية السعودية لزراعة خلايا الدم الجذعية ممثلة في رئيسها الدكتور أحمد العسكر والجمعية الأوروبية لزراعة خلايا الدم الجذعية ممثلة في الدكتور محمد معطي وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات وخلق توأمة علمية بهذا الشأن.

كما تضمن اليوم الثاني 17مايو عقد المؤتمر الثاني للتمريض في أمراض الدم والأورام، حيث اشتملت الفعاليات مشاركة العديد من المتحدثين والمختصين من جهات ودول مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية تهدف لتحفيز وتنمية الفكر العلمي والبحثي والتطبيقات السليمة في زراعة خلايا الدم الجذعية، لتكون مرجعا طبيا رفيع المستوى ومظلة للعاملين في مجال الصحة وللمرضى في هذا التخصص.