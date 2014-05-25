أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جمعية زراعة الخلايا الجذعية تطلق فعالياتها.. ووقعت اتفاقية أوروبية

Google+ Print
جمعية زراعة الخلايا الجذعية تطلق فعالياتها.. ووقعت اتفاقية أوروبية جمعية زراعة الخلايا الجذعية تطلق فعالياتها.. ووقعت اتفاقية أوروبية

    عقدت الجمعية العلمية لزراعة خلايا الدم الجذعية عددا من الفعاليات والأنشطة السنوية في الفترة من 16-17مايو بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيه بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بحثت فيها المستجدات العلمية في مجال زراعة خلايا الدم الجذعية وأمراض الدم والاورام.

حيث عقدت في الجمعة 16 مايو المؤتمر السنوي الرابع لأمراض الدم والأورام الذي يستهدف الأطباء على وجه الخصوص والباحثين والمهتمين بوجه عام، حيث تضمن المؤتمر عددا من ورش العمل والمناقشات التي تصب في ذات الشأن، كما تضمن اليوم الأول توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية العلمية السعودية لزراعة خلايا الدم الجذعية ممثلة في رئيسها الدكتور أحمد العسكر والجمعية الأوروبية لزراعة خلايا الدم الجذعية ممثلة في الدكتور محمد معطي وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات وخلق توأمة علمية بهذا الشأن.

كما تضمن اليوم الثاني 17مايو عقد المؤتمر الثاني للتمريض في أمراض الدم والأورام، حيث اشتملت الفعاليات مشاركة العديد من المتحدثين والمختصين من جهات ودول مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية تهدف لتحفيز وتنمية الفكر العلمي والبحثي والتطبيقات السليمة في زراعة خلايا الدم الجذعية، لتكون مرجعا طبيا رفيع المستوى ومظلة للعاملين في مجال الصحة وللمرضى في هذا التخصص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما