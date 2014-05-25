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2590 موظفًا وموظفة يلتحقون ب 108 برامج تدريبية بمعهد الإدارة

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    يستقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع ابتداءً من يوم الأحد 26 رجب 1435ه (2590) موظفًا حكوميًا، للالتحاق ب (108) برامج تدريبية ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفرعيه بجدة والدمام والفرع النسائي بالرياض. وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد يلتحق (1382) موظفًا حكوميًا، ب (60) برنامجاً تدريبياً

وفي فرع المعهد بمدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة يلتحق (635) موظفًا حكوميًا، ب (25) برنامجًا تدريبيًا.

وفي فرع المعهد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية يلتحق (385) موظفًا حكوميًا، ب (15) برنامجًا تدريبيًا.

وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق (188) موظفة حكومية ب (8) برامج تدريبية.

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