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وفاة طبيب مصري أمضى عمره بالمملكة

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وفاة طبيب مصري أمضى عمره بالمملكة وفاة طبيب مصري أمضى عمره بالمملكة

    شيعت بريدة طبيباً مصرياً أمضى حوالي (45) سنة بها دون سفر لدولته بعد ان داهمته سكتةً قلبية فجر الخميس ويعد الدكتور أحمد هيكل والذي انتقل لجوار ربه عن (78) عاما من أقدم أطباء القطاع الخاص ببريدة وامتزج مع كبار السن فيها بعلاقات ود وتعاطف وتواصل قبل رحيله.

وكشف خالد المرشود ان هيكل - رحمه الله، قدم للملكة قبل 45 عاما وأمضاها جميعاً ببريدة ودون سفر لبلاده موضحاً قدم وعاش ورحل وحيدا فهو لم يتزوج في حياته مبيناً انه امتزج مع أهالي بريدة بعلاقات جيدة وتعامل حسن وعرف عنه معالجته لكبار السن ومتابعة لحالاتهم المرضية في منازلهم وإعطاء الأدوية للفقراء مجاناً معتبراً هيكل إنسانا اجتماعياً فهو ملبٍّ لدعوات المناسبات الاجتماعية ومشارك فيها مشيرا ان هيكل كان يعتمر شهريا ويحج سنوياً ويعالج حجاج حملته محتسبا ويعتكف في العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام سنويا وقبيل رحيله بخمسة أيام عاد من مكة المكرمة. مبيناً ان الطبيب الراحل أوصى بدفنه  في بريدة ووضع أمواله في الجمعية الخيرية.

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