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هل يحظى عبد الكريم حمدان بديو غنائي مع صباح فخري

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هل يحظى عبد الكريم حمدان بديو غنائي مع صباح فخري هل يحظى عبد الكريم حمدان بديو غنائي مع صباح فخري

الأحد 25-05-2014 11:56

انتشرت يوم السّبت صوراً حديثة تجمع الفنّان القدير صباح فخري بنجم "آراب آيدول" الفنّان السّوري الشّاب عبد الكريم حمدان.

وعند استفسار "سيدتي نت"عن الموضوع، صرّح نجل فخري، الفنّان الشّاب أنس فخري، أنّ لاتعاون فنّي بين حمدان وصباح فخري، وأنّ الصّور مأخوذة من سهرة لطيفة في بيروت تمّت دعوة عبد الكريم حمدان عليها.

وكان عدد من روّاد الفيس بوك" توقّعوا تعاوناً أو "ديو غنائي" بين الفنّانين، سيّما أنّ حمدان يبرع أيضاً في تأدية القدود الحلبيّة التّي اشتهر بها صباح فخري.

 

 

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