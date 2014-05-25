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نسرين طافش تعيش "3000 ليلة" في سجون الأردن

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نسرين طافش تعيش "3000 ليلة" في سجون الأردن نسرين طافش تعيش "3000 ليلة" في سجون الأردن

الأحد 25-05-2014 12:17

وصلت الفنّانة السّوريّة نسرين طافش إلى العاصمة الأردنيّة عمّان منذ أيّام، لتباشر تصوير فيلمها الجديد "3000 ليلة" مع المخرجة الفلسطينية مي المصري.

ويحكي فيلم "3000 ليلة" الذي يتناول القضيّة الفلسطينيّة، عن معاناة امرأة تدعى "ليال" التّي تلعب دورها طافش، وتسجن ظلماً في ظروف استثنائية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وعلم "سيدتي نت" أنّ نسرين ستتوجّه بعد فترة إلى بيروت لاستكمال تصوير مشاهدها الأخيرة في المسلسل العربي المشترك "حلاوة روح"، للمخرج التّونسي شوقي الماجري، وسيعرض العمل خلال شهر رمضان المقبل على شاشة "أبوظبي الأولى".

وفي سياق آخر، يستمر عرض مسلسل نسرين "تحالف الصّبّار" على شاشة MBC ، فيما ستعرض آخر ثلاث حلقات منه تِباعاً خلال الأسابيع المقبلة، لينتهي بذلك عرض الموسم الأوّل من العمل الذّي يتألّف بالأساس من 90 حلقة، سيعرض منها 15 حلقة في كل موسم.

 

 

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